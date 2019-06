Svensk seger i första upplagan

Mats Wilander och Jonas Björkman tog hem segern framför hemmapubliken vid Svaneholms slott i den första upplagan av Svaneholm Open.

Tennislegendaren John McEnroe inledde finaldagen i lika fin form som under de första dagarna och dominerade Mats Wilander under det första setet. Efter 6-1 i första hämtade sig Wilander under det andra setet och utjämnade. Det avgörande tredje setet blev en rysare. Till slut lyckades Wilander vinna i tiebreak, 10-8.