Kritik mot Ivanka Trump efter G20-möte

USA:s presidentdotter Ivanka Trump kritiseras för hur hon agerat i Japan och Sydkorea under de senaste dagarna. Både under G20-mötet i japanska Osaka och under president Trumps besök i Sydkorea intog Ivanka Trump en ofta central roll.

Ivanka Trump deltog bland annat i en rad toppmöten i Osaka och poserade tillsammans med stats- och regeringschefer vid stormaktklubben G20:s sedvanliga gruppbild. Detta trots att hennes roll inte är att representera USA utan att vara rådgivare till presidenten.