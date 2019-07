Ökat sug efter att hyra privatbostäder

Fakta

Den som hyr ut sin villa, sitt fritidshus eller sin lägenhet för kortare eller längre tid ska skatta för intäkterna, om de övertiger vissa nivåer.

För bostadsrättslägenheter är gränsen 40000 kronor per år, plus uthyrningens andel av månadsavgiften. För villor är nivån ännu lite högre, 40000 kronor plus 20 procent av bruttoinkomsten för uthyrningen.

Inkomster som överstiger schablonavdragen ska tas upp och redovisas som inkomst av kapital i deklarationen nästa år. Skatten blir 30 procent av vinsten.

Den som tjänar mer än 50000 på sin uthyrning, eller hyr ut under mer än 113 dagar per år, ska också betala moms på sina inkomster. Detta för att det ska bli konkurrensneutralt gentemot hotellbranschen.

Källa: Skatteverket