Minnesord om Märta Hanéll

Lågstadielärare Märta Hanéll, född Wrahme, har avlidit i Svarte utanför Ystad 87 år gammal. Närmast sörjande är brorsönerna Magnus och Fredrik Wrahme med familjer, kusinen Eva von Oelreich med familj och Märtas avlidne makes barn Peter Hanéll, Eva Brinck och Liv Tranchell med familjer, barnbarn med familjer och barnbarnsbarn.

Med Märta gick en av generationer småskolebarn älskad lärare ur tiden, en skicklig lågstadiepedagog som såg varje skolbarn och samlade dem omkring sig med hängivenhet och kärlek. Under en följd av år lärde hon också huttrande barn simma under sommarloven i Halland och när hennes bror, kirurgen Per Wrahme, blev sjuk, tog hon i sex år hand om brorsonen Magnus, som då gick i högstadiet.