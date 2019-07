After work och schweizisk partikelfysiker avslutar – så blir årets The Conference

Den sista programpunkten på årets The Conference blir gratis och öppen för allmänheten. På schemat står after work och ett föredrag om parallella universum med den schweiziske partikelfysikern James Beacham.

The Conference flyttar tillbaka till Slagthuset i år, efter två år på Malmö Opera. Bild: Peter Malmqvist

– Nytt för i år är att vår sista talare ska vara en öppen programpunkt för alla för att knyta ihop The Conference och The Festival, säger Aurora Percovich Gutierrez, programchef på The Festival.