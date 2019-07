Jo Inge Berget säger att han är spelklar men den allsidige norrmannen är inte med i truppen mot Örebro. MFF-tränaren vill heller inte säga om Berget spelar i söndagens träningsmatch.

Det tog längre tid än vanligt att räkna antalet tillgängliga spelare under den femton minuter långa träningen som var öppen. Fouad Bachirou och Sören Rieks som gick av träningen tidigare under veckan var med och båda två är med i truppen som möter Örebro SK under lördagskvällen.

Däremot är Jo Inge Berget inte med i truppen. Trots att norrmannen själv säger att han är spelklar och att det är upp till Uwe Rösler.

– Det som vi har jobbat för börjar nu. Det är en viktig vecka för oss och vi kommer att behöva hela truppen. Vi roterar inte bara för att rotera utan vi tänker på alla de tre matcher vi har nu framöver, säger Rösler och tänker på Örebro hemma, torsdagens hemmamatch mot Ballymena i Europa League-kvalet och nästa helgs toppmatch borta mot Djurgården.

På söndag kommer MFF att spela träningsmatch mot danska Lyngby. Då kan MFF-supportrarna få se nyförvärvet Jonas Knudsen för första gången. Dansken blir inte spelklar för MFF förrän matchen mot Sirius den 21 juli.

– Han kommer att spela. Han, precis som många andra, behöver speltid. Jonas har gått in i omklädningsrummet och varit sig själv. De danska killarna har hjälpt till. Han har integrerats väl in i laget, säger MFF-tränaren.

MFF-truppen: Johan Dahlin, Dusan Melichárek, Franz Brorsson, Rasmus Bengtsson, Lasse Nielsen, Oscar Lewicki, Behrang Safari, Eric Larsson, Anders Christiansen, Bonke Innocent, Fouad Bachirou, Erdal Rakip, Romain Gall, Arnor Traustason, Sören Rieks, Guillermo Molins, Tim Prica, Markus Rosenberg, Marcus Antonsson.