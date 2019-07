England på jakt efter nytt brons: ”Jag ska rama in den medaljen med”

För fyra år sedan åkte engelskorna hem från Kanada med en bronsmedalj. Landslagsmittfältaren Jill Scott vill slå Sverige och göra det igen.

– Jag har ramat in min medalj och om vi vinner bronsmatchen ska jag rama in den medaljen med. Jag är förkrossad över att vi inte lyckades ge nationen en final att se fram emot men vi vill så gärna avsluta på topp i den här turneringen, säger hon till The Guardian.

Englands förlust i semifinalen mot USA var landslagets andra raka semifinalnederlag. I Kanada 2015 åkte England ut mot Japan i matchens slutskede. I bronsmatchen besegrade engelskorna Tyskland efter förlängning.