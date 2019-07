Topplistorna: ”Señorita” går upp i topp

Einár fortsätter att tappa placeringar på singellistan, men på albumlistan är han fortfarande i topp. På singellistan går Shawn Mendes och Camila Cabello upp i topp med låten ”Señorita”.

Album:

1. (1) Einár: ”Första klass”

2. (2) Avicii: ”Tim”

3. (3) Hov1: ”Vindar på Mars”

4. (6) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go?”

5. (4) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”

6. (8) Aden X Asme; ”12 till 12”

7. (5) Bruce Springsteen: ”Western stars”

8. 7. (5) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

9. (NY) Z.E.: ”Mer än rap”

10. (11) Hov1: ”Gudarna på Västerbron”

11. (9) Dani M & Simin Superti: ”Pusher II”

12. (12.) Mares: ”Sunnanvind”

13. (NY) 1.Cuz: ”Tre hjärnor”

14. (NY) Norlie och KKV: ”Se på oss”

15. (NY) Miriam Bryant: ”Mi amor”

16. (14) Lil Nas X: ”7 EP”

17. (16) Rammstein: ”Rammstein”

18. (18) Molly Sandén: ”Större”

19. (17) Laleh: ”Vänta!”

20. (29) Billie Eilish: ”Don't smile at me”

Singlar:

1. (4) Shawn Mendes & Camila Cabello: ”Señorita”

2. (1) Ed Sheeran & Justin Bieber : ”I don't care”

3. (2) Einár: ”Första klass”

4. (Ny) Ed Sheeran feat. Khalid: ”Beautiful people”

5. (6) Mares: ”Sunnanvind”

6. (5) Lil Nas X: ”Old town road”

7. (3) Avicii feat. Aloe Blacc: ”Sos”

8. (13) Billie Eilish: ”Bad guy”

9. (NY) Kygo, Whitney Houston: ”Higher love”

10. (8) Victor Leksell: ”Klär av dig”

11. (11) Hov1 & Veronica Maggio: ”Hornstullsstrand”

12. (10) Veronica Maggio: ”Tillfälligheter”

13. (14) Avicii feat. Agens, Vargas & Lagola: ”Tough love”

14. (12) Avicii: ”Heaven”

15. (7) Ant Wan: ”Mama”

16. (16) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”

17. (15) Einár: ”F mitt x”

18. (NY) Juice, Einár: ”Paigons”

19. (18) Einár featuring Adaam: ”Hiphop”

20. Molly Sandén: ”Rosa himmel”

Källa: GLF