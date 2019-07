”Game of thrones”-spel snart i mobilen

HBO arbetar med att ta fram ett nytt ”Game of thrones”-spel för mobilen. Spelet som heter ”Beyond the wall” utspelar sig i en tid före händelserna i tv-serien, skriver NME

– ”Game of thrones beyond the wall” kommer att berätta nya historier, återbesöka gamla och utöka upplevelsen för alla som inte är redo att lämna Westeros bakom sig, säger Jeff Peters, licens- och försäljningschef på HBO.

Spelet ska finnas till försäljning senare i år.