Per Gessle: ”Vi träffade Hyland, och Birgit Nilsson. Och Ramones”.

Det är över nu. Gyllene Tider är ute på avskedsturné och i helgen säger bandet tack och hej till fansen i Malmö och Helsingborg. Men de är inte ensamma i farväl-svängen just nu. Vi frågade frontfiguren Per Gessle om hans relation till några andra artister som också reser runt och kastar in handduken.

Per Gessle spelar på Sofiero 2017. Bild: Tom Wall Hur känns det att göra en sista turné med bandet?