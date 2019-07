Noah Hawley sätter punkt för ”Legion”

Fakta

Född: 1967 i New York, USA.

Är författare, manusförfattare, producent och regissör känd för tv-serierna "Fargo" och "Legion".

Har skrivit böckerna "A conspiracy of tall men" (1998), "Other peoples weddings" (2004), "The Punch" (2008), "The good father" (2012) och "Before the fall" (2016).

Började sin tv-karriär som manusförfattare och producent för kriminalserien "Bones" mellan 2005 och 2008.

Har regisserat den kommande filmen "Lucy in the sky" med Natalie Portman i huvudrollen.

Aktuell med den tredje säsongen av tv-serien "Legion".