Kostymdesigner från Malmö invald i Oscarsakademien: ”Känner mig stolt”

Lena Mossum från Malmö har spenderat stor del av sitt yrkesliv i Spanien, som kostymdesigner för filmer som ”Sonja - The white swan ” och ”The man who killed Don Quixote”. Nyligen valdes hon in som medlem i Oscarsakademin, tillsammans med kändisar som Tom Holland och Lady Gaga.

– Det är väldigt stort för mig att bli invald. Oscars är ju det absolut största, säger hon.

Lena Mossum och regissören Terry Gilliam, som arbetade tillsammans under arbetet med ”The man who killed Don Quixote”. Bild: DIEGO LOPEZ CALVIN Varje år väljs ett hundratal nya medlemmar in i Oscarsakademien. Bland årets 842 nya medlemmar fanns bland andra Alexander Skarsgård, Tom Holland, Lady Gaga och Ludwig Göransson. Och Lena Mossum, kostymdesigner från Malmö.