Metallica redo att inta Ullevi

Fakta

Medlemmar: James Hetfield (sång och gitarr), Kirk Hammett (gitarr), Robert Trujillo (bas) och Lars Ulrich (trummor).

Bakgrund: Bildades i Los Angeles 1981 av danske trummisen Ulrich och Hetfield. Två år senare värvades Hammett från bandet Exodus. Trujillo anslöt till Metallica 2003. Gruppen släppte sitt senaste album "Hardwired... to self destruction" 2016. Det var deras första på åtta år.

Kuriosa: Under senare år har Metallica skänkt mycket pengar till välgörande ändamål. I samband med bränderna i Kalifornien förra året donerade bandet drygt 900 000 kronor till hjälparbete. Polarprisets pengar skänkte de till Stockholms Stadsmission, World Childhood foundation, samt till det årets andra mottagare av Polarpriset – The Afghanistan National Institute of Music. I april 2017 meddelades att ett Metallica-coverband – Blistered Earth – hade bestulits på all sin utrustning. Vilka som kom till undsättning och ersatte allt? Metallica förstås.