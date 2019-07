En stilla bön i Bromölla.

Spelar det roll om SD styr kommunen? Det öppnar för språkutarmning på bibliotek, slöjförbud och i Bromölla böneförbud på jobbet.

Det tar ganska exakt trettio sekunder att be Fader vår. Högst trettiofem. Jag säger inte att just det är särskilt bra, att böner ska vara tidseffektiva. Bara att just Fader vår inte ens tar en minut. Så kort är den bön som, enligt kristen tradition, Jesus själv har lärt sina anhängare.