Inledde med seger – nu jagar stjärnan GP-titeln

Karriärens första GP-seger i Falsterbo skulle sitta fint. – Alla segrar är viktiga och visst skulle det vara kul att vinna på hemmaplan, säger Malin Baryard Johnsson. Hon började just så – som vinnare.

Landslagsryttaren är där hon brukar vara så här års – i den skånska hästshowen där hon som vanligt är ett av affischnamnen. Den första leveransen kom omgående. Seger i 1,45-klassen på speedhästen Second Chance, ”Märta” kallad.

– Hon är fantastisk, i superform. Hon har aldrig varit ur form, egentligen. Hon är makalös, säger Baryard Johnsson.

Indiana fick nöja sig med att känna på banans miljö och underlaget i en riskfri uppvärmningsrunda. Större uppgifter väntar i dagarna. Först fredagens grand prix och sedan söndagens laghoppning i Nations Cup. Minst tre tuffa rundor. Precis vad Indiana behöver inför EM i Rotterdam i augusti, resonerar Baryard Johnsson.

– Det är bra inför ett mästerskap att göra en hel helg. Det är ju så mästerskapen ser ut, säger hon.

På Indiana har ryttarveteranen radat upp framgångar under året. En av de främsta kom senast hon tävlade internationellt på hemmaplan – i Global Champions Tour-finalen i Stockholm för tre veckor sedan. En duell inför storpublik mellan två gamla vänner, landslagskompisar och samarbetspartners, i sadlarna på halvsyskonen All In och Indiana.

Peder Fredricson fick pressa sin mästerskapshäst till det allra yttersta för att vinna omhoppningen före Baryard Johnsson.

På VIP-läktaren satt Charlotte Söderström, som sponsrar Fredricson och Baryard Johnsson och äger såväl All In som Indiana.

– Hon var rörd till tårar. Det är så roligt. ”Allan” som varit borta ett tag får göra det på hemmaplan, Indiana kom tvåa. Det är hästarna hon håller närmast hjärtat och att få se dem som etta och tvåa hemma...

– Vilken grej. Den blir svår att toppa, sade Baryard Johnsson då.

Nu säger hon:

– Men jag kommer troligen inte att rida en sån omhoppning som i Stockholm. Det är inte världens bästa förberedelser för söndagens hoppning.

Trots alla år som internationellt gångbar ryttare har Baryard Johnsson aldrig lyckats vinna Falsterbos GP med över två miljoner kronor i total prissumma.

Men i det sammanhanget är hon i gott sällskap. Även Peder Fredricson suktar efter sin första GP-seger i Falsterbo.

– Det är nog mer roligt än viktigt att vinna, men visst, mitt jobb är att tävla och då vill man vinna. Och vi kan vinna, säger Baryard Johnsson.