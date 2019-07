Kortfilmen ”Den sanna bilden av Malmö” visar Malmöbornas bild av staden

Under torsdagseftermiddagen bjöd Nydala fritidsgård in till premiärvisningen av kortfilmen ”Den sanna bilden av Malmö”. Bakom projektet står sex ungdomar som under ett par veckor arbetat med filmen. Filmen är ett försök att visa vad Malmöborna tycker om staden de bor i.

Lucas Mu, Jaser Alkaaby, Idris Ali Sabah, Rasha Mekawi, Wilma Liljestrand och Nikola Botoi innan premiärvisningen av ”Den sanna bilden av Malmö”. Bild: Lars Brundin ”Det är oftast den här bilden media visar från Malmö: Skjutningar, smitningar mord och bråk. Men hur upplever Malmöborna att Malmö egentligen är?”