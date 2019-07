Norwegian drar in direktflyg mellan Köpenhamn och USA på obestämd tid

Lågprisflygbolaget Norwegian har tillkännagivit att man ställer in flygningar till elva USA-destinationer för vintern, skriver Check-in med hänvisning till Norwegian. Bland annat ställs tre rutter från Köpenhamn in.

Totalt är det sex rutter mellan Skandinavien och USA som ställs in under vintersäsongen: Köpenhamn till New York, Los Angeles och Fort Lauderdale. Oslo till Los Angeles och Orlando. Samt Stockholm till New York.

Ytterligare en rutt, den mellan Stockholm och Orlando, ställs in på ”obestämd tid”, uppger Norwegian. Rutten invigdes i oktober i fjol.

Norwegian ställer dessutom in ytterligare fyra rutter mellan Europa och USA över vintern: London till Chicago och Denver, Paris till Bosto samt Rom till Los Angeles.

Rutten mellan London och Las Vegas ställs även den in ”på obestämd tid”.