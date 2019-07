Sommaren i Lomma kulminerar under dansveckorna

Tre veckor av dans med start på söndag, men även många aktiviteter som riktar sig till barn och unga. För evenemangskoordinatorn Kristina Knast Eriksson nås kulmen av sommaren under dansveckorna.

Under sommaren händer det mer än vanligt i Lomma. Nyutexaminerade evenemangskoordinatorn Kristina Knast Eriksson har därför fått i uppdrag att hoppa in som förstärkning under sommaren.