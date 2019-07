Skurar och åska – ostadigt väder att vänta

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för kraftiga åskskurar i Värmlands och Örebro län. Det ostadiga vädret kan breda ut sig över landet under helgen. – Det kan fortsatt förekomma en del åska in under kvällen och natten och även i morgon i Götaland, Svealand och södra Norrland, säger Sofia Söderberg vid SMHI.