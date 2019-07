De vill få fler att se storheten med miniatyrhästar

De flesta har inte fattat hur stor sporten är. Det tänker Svenska miniatyrhästföreningen ändra på.

– Det är blodigt allvar, säger föraren och uppfödaren Margareta Lindahl.

Amerikansk miniatyrhäst. Bild: Patrik Renmark

"Never underestimate the power of a woman with a miniature horse", är budskapet som står tryckt på Margareta Lindahls tröja. Hon skaffade själv sin första miniatyrhäst 2005. Idag är hon ägare till ett av åtta stuterier i Sverige.