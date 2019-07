Vattentåget har rullat in i törstigt Chennai

Fyra år av låg nederbörd har tillsammans med ohållbar exploatering fått vattenreservoarerna i niomiljonersstaden Chennai (tidigare Madras) att sina. Och tvingat politikerna till okonventionella åtgärder för att få bukt med bristen.

Edappadi K Palaniswami, chefsminister i delstaten Tamil Nadu där Chennai är huvudstad, vill enligt Times of India importera tio miljoner liter vatten per dag via järnvägstransporter. Och under fredagen rullade den första av en serie spårburna törstsläckare in på tågstationen Villivakkam.