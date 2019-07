Fredricson säkrade segern – Sverige vann Nations Cup

Det kunde inte blir en mer magisk avslutning på årets Falsterbo Horse Show. Det svenska laget red hem vinsten i Nations Cup – genom ett iskallt avgörande av Peder Fredricson.

– För mig slår detta allt. Att vinna här inför hemmapubliken är nog med på ”the bucketlist” för alla ryttare och ledare, säger förbundskapten Henrik Ancarkrona.

Hans superlag bestod av Malin Baryard-Johnsson och tre skåningar: Fredrik Jönsson, Stephanie Holmén och Peder Fredricson.

Sverige hade lottats att starta först av de åtta deltagande nationerna. Fyra ryttare i varje lag gjorde upp i två omgångar inne på den stora gräsbanan. Första ryttare ut var Malin Baryard-Johnsson med Indiana som satte ribban högt och var felfri. Därefter följde Fredrik Jönsson och Cold Play som fick ett retligt nedslag och därmed fyra fel. Stephanie Holmén och Flip's Little Sparrow red en felfri runda och Peder Fredricson och All In som var sist ut i det svenska laget gjorde detsamma.

Inför den andra omgången låg Sverige i ledning, och fick därmed gå ut sist.

Malin Baryard-Johnsson red felfritt igen, Fredrik Jönsson stannade på fyra fel och Stephanie Holmén fick tre nedslag. När det var dags för Peder Fredricson och All In att rida sin sista runda hade han avgörandet i sin hand – en felfri runda och Sverige skulle vinna. Och till hemmapublikens lycka var det precis det som hände – Sverige red hem segern för första gången sedan 2012.

Hur klarar man av den pressen?

– Det är mycket skönare efteråt än innan, skrattar Peder Fredricson.

– Man vill inte missa känslan att göra bra ifrån sig på hemmaplan. Jag var inte nervös innan Malin red sin andra runda, men efter det hade vi en bra chans och vi ville verkligen göra bra ifrån oss. Idag gjorde vi det och det känns härligt.

Vellingetjejen Stephanie Holmén som verkligen red på hemmaplan har varit med i ett par nationshoppningar, men nu var det första gången i Falsterbo.

– Jag kommer ihåg känslan när jag varit i publiken och Sverige har vunnit här, och att nu få vara med om det själv är helt ofattbart, säger Stephanie Holmén.

Peder Fredricson passade på att hylla publiken:

– Som ryttare är man stolt att vi har sådana här shower i Sverige. Alla de utländska ryttarna är så imponerade och publiken är verkligen en del av svensk ridsports framgång, de lyfter oss till en högre nivå.

Förbundskapten Henrik Ancarkrona lyfte en annan viktig faktor till att svensk ridsport just nu är i världsklass:

– Jag har ett hemligt vapen i min ficka, och han sitter här bredvid mig, säger han och pekar på Peder Fredricson – världstvåan, GP-vinnaren och den stora hjälten i Falsterbo det här året.

På andraplats kom Schweiz, Italien blev trea, USA fyra, Frankrike femma, Österrike sexa, Nederländerna sjua och Danmark åtta.