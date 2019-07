Tre singelstreck i inledningen och kraftig gardering i Svenskt Derby, så ska vi försöka roffa åt oss en del av jackpotmiljonerna i eftermiddag..

Galoppen har sin finaste dag i samband med Svenskt Derby och löpen håller verkligen hög klass. I princip alla de bästa finna med i startlistorna och dessutom jackpot på GS75.

Vi hittar alltså tre singelstreck i inledningen.

I Kirk är Sveriges bästa sprinter och har toppchans i första avdelningen.

– Formen är på topp och han känns jättefin i jobben. Att vi har en ny jockey (Oliver Wilson) tror jag inte spelar någon roll. Oliver har ridit I Kirk i jobb och det är inte någon svår häst att rida, berättar Susanne Berneklint som tränar sprinterkanonen.

Es Raco blir favorit i den andra avdelningen och kan vara nästa sprinterstjärna.

– Det är en jättefin häst och det är min bästa segerchans under dagen, säger tränaren Francisco Castro.

Det tredje singelstrecket i rad placerar vi för Nipozzano som rent matematiskt ska vara rent överlägsen.

– Spåret ett är förstås lite lurigt, men mitt jobb är att lösa sådana saker. Han var bra när han vann senast [Voterlöpning] och gör han en liknande prestation nu så ska han ha en bra chans, summerar jockeyn Oliver Wilson.

Klarar vi de tre första avdelningarna känns det bra, för då sitter vi med gott om garderingar på slutet.

Svenskt Derby ser två danska hästar i huvudrollen; Red Cactus, tränad av Bent Olsen, och Queen Rouge, tränad av Marc Stott.

Red Cactus var snudd på överlägsen senast, men fick också loppet precis perfekt. Nu är det ett fullt fällt och kanske lite tajtare ridet så vi garderar. Queen Rouge har sett toppfin ut, men där har vi ett litet frågetecken för distansen. För övrigt är det just distansförmågan som är osynad hos flera av Derbyhästarna.

Irish Trilogy, Privilegiado, Amon Ra och Jazz Explosion är alla fina hästar – men frågan är om de klarar 2400 meter som är en krävande distans.

Derbyluringen är Nouvelle Lune som borde vara gynnad av distansen och Jan–Erik Neuroth är en skicklig tempobedömare som inte brukar förivra sig.

För det är en sak till med Svenskt Derby, det är nästan alltid någon ryttare som brukar tappa nerverna och göra ett stort misstag.

Notera också att det är ryttarändring på Sea Race i Svenskt Derby. Dale Swift som skulle ha ridit gjorde illa sig vid Övrevolls tävlingar i torsdags och han ersätts av Valmir de Azeredo.

Tipset, första start 13.00

Lopp 1: 7 Momentum, 5 Aithusa, 6 Label, outs: 8 Half Tiger.

Lopp 2: 7 I Rely, 2 Grey Flash, 6 Easy Morris, outs: 3 Da Karla.

Lopp 3: 2 Appelina, 5 Marta, 1 Miss Maybach, outs: 4 Bearfoot.

Lopp 4: 7 I Kirk, 5 Breakdancer, 2 Land’s End, outs: 1 Kashgar.

Lopp 5: 11 Es Raco, 2 Sir Churchill, 10 Cash, outs: 1 Filia Kalejs.

Lopp 6: 1 Nipozzano, 6 Hot Chocolate, 8 Plantstepsdream, outs: 9 Prince Charming.

Lopp 7: 7 Man in the Moon, 4 Tinolo, 3 Zoo Fun, outs: 9 Deadline Day.

Lopp 8: 8 Suspicious Mind, 3 Gold Tyranny, 5 Angel Love, outs: 4 Arctic Waltz.

Lopp 9: 9 Red Cactus, 8 Queen Rouge, 2 Two Eyed Jack, outs: 7 Irish Trilogy.

Lopp 10: 9 Red Hot Chili, 2 Couples, 3 Be My Academy, outs: 4 Cabanac.

Strykningar

Lopp 2: 4 Maid, lopp 7: 11 Summitatum, lopp 8: 2 Master Bloom.

Ryttarändringar

Lopp 2: 5 Sir Macken rids av Oliver Wilson, lopp 5: Fury the Bullit rids av Manuel Martinez, lopp 9: 4 Sea Race rids av Valmir de Azeredo.

GS75–systemet, 945 rader

Avd 1: 7 I Kirk (5 Breakdancer, 2 Land’s End).

Avd 2: 11 Es Raco (2 Sir Churchill, 10 Cash).

Avd 3: 1 Nipozzano (6 Hot Chocolate, 8 Plantstepsdream).

Avd 4: 3 Zoo Fun, 4 Tinolo, 5 All Run, 7 Man in the Moon, 8 Sunlight, 9 Deadline Day, 10 Love of Course (2 Xanthippe, 1 Xit).

Avd 5: 3 Gold Tyranny, 4 Arctic Waltz, 5 Angel Love, 6 Bokan, 8 Suspicious Mind (7 Sea Lieutenant, 1 Gemstone).

Avd 6: 1 Nouvelle Lune, 2 Two Eyed Jack, 3 Privilegiado, 4 Sea Race, 7 Irish Trilogy, 8 Queen Rouge, 9 Red Cactus, 10 Amon Ra, 14 Jazz Explosion (15 Tribhuvan, 6 Orb Craft).

Avd 7: 2 Couples, 3 Be My Academy, 9 Red Hot Chili (4 Cabanac, 7 Buddy Bob).

V4–systemet, 168 rader

Avd 1: 3 Zoo Fun, 4 Tinolo, 5 All Run, 7 Man in the Moon, 8 Sunlight, 9 Deadline Day, 10 Love of Course (2 Xanthippe, 1 Xit).

Avd 2: 8 Suspicious Mind (3 Gold Tyranny, 5 Angel Love).

Avd 3: 1 Nouvelle Lune, 2 Two Eyed Jack, 3 Privilegiado, 7 Irish Trilogy, 8 Queen Rouge, 9 Red Cactus, 10 Amon Ra, 14 Jazz Explosion (4 Sea Race, 15 Tribhuvan).

Avd 4: 2 Couples, 3 Be My Academy, 9 Red Hot Chili (4 Cabanac, 7 Buddy Bob).

DD–systemet, 6 rader

DD–1: 8,9.

DD–2: 2,3,9.

.