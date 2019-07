Kjartansson frälste Bajen: ”Ville göra målet”

På tilläggstid klev Vidar Örn Kjartansson fram och sköt in 3–2 till Hammarby borta mot Gif Sundsvall. Men var det islänningens sista framträdande för Hammarby? – Så vitt jag vet var det här min sista match, åtminstone på ett tag, så jag ville göra det målet, säger Kjartansson till C More efter segern