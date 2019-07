”Det kan bli aktuellt att sätta in fler väktare om det här fortsätter”. Så sa kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg till Sydsvenskan onsdag i förra veckan. Sedan dess har det brunnit i Genarp Södra Sandby och vid Norra kyrkogården i Lund. Polisen vill inte under måndagen säga om de tror att bränderna har samband med varandra, eller med de tidigare under sommaren