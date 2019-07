Miljonregn över FC Rosengård efter VM

För första gången någonsin får damklubbarna ersättning för att de lånat ut sina spelare till ett mästerskap. Därför blir det nu miljonregn över FC Rosengård.

– Det är bättre än inget i alla fall, säger FCR:s sportchef Therese Sjögran.

Det är både Fifa och damallsvenskans huvudsponsor Obos som ger klubbarna pengar efter VM. Obos ger 75 000 kronor för varje svensk och norsk spelare som klubbarna hade med i VM. Här får FCR alltså in 300 000 kronor.

– Eftersom Obos är ett norsk företag valde de bara att ge pengar för de spelarna. Det är väl för att de har anknytning till de två länderna, säger Therese Sjögran.

Fifa ger pengar till klubbarna för varje dag de hade med en spelare i turneringen - samt för spelarna som klubbarna har varit med och fostrat i åldrarna 12-22 år.

Eftersom FCR hade med tre spelare i det svenska landslaget, som tog sig hela vägen till bronsmatchen - Caroline Seger, Nathalie Björn och Zećira Mušović - samt spelare från Norge, Skottland och Nigeria - Lisa-Marie Utland, Fiona Brown och Anam Imo - får de över 470 000 kronor bara där.

Klubben räknats även ha fostrat Amanda Ilestedt under sex år, Elin Rubensson under fyra år, Nilla Fischer och Hedvig Lindahl under tre säsonger och nederländska Lieke Martens under ett år. Den exakta summan klubbarna får in här är ännu inte klar, då de ska delas mellan de andra klubbarna som utbildat spelarna.

Allt som allt skulle den damallsvenska klubben alltså kunna få in nära en miljon kronor.

– Ja, det är ungefär den summan som det rör sig om, bekräftar Sjögran.

– Det är första gången som vi får pengar för spelare som vi lånar ut under ett mästerskap, så det betyder såklart jättemycket för oss, säger Sjögran.

Vad klubben ska använda pengarna till vet de ännu inte.

– Vi behöver alltid pengar in i verksamheten så det är ett jättebra tillskott så klart, med tanke på att det är första gången.

Det som sportchefen däremot är säker på är att hon tycker att de borde ha fått mer pengar.

– Man önskar att det hade varit mer jämt fördelat om man jämför med vad herrarna fick. Det är väldigt stor skillnad så klart. Men att gå från noll till detta är såklart bättre än inget. Och det är även bra att de har ändrat strukturen i själva upplägget. Så det har i alla fall börjat röra på sig, säger Sjögran.

De manliga klubbarna fick ta emot 8 530 amerikanska dollar (ca 80 000 kronor) per dag per spelare under VM 2019, medan klubbar nu får 225 dollar (ca 2 100 kronor) per dag efter damernas VM.