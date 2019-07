Bedragare låtsas vara döva för att lura äldre på pengar till hörselskadade barn

Bedragare som utger sig för att vara döva reser runt i Skåne och lurar till sig pengar i en falsk insamling för hörselskadade barn. Bluffarna inriktar sig framförallt på äldre personer.

– Det är ljug hela vägen, säger Per Wildenstam från Falsterbo, som själv blev lurad.

För en vecka sedan mötte Per Wildenstam två kvinnor som påstod sig komma från organisationen "International association av personer med funktionshinder" utanför Ica i Skanör. De utgav sig för att vara dövstumma och gick runt med en namninsamling för att få ihop pengar till ett center för döva barn.

– Kastar man ett snabbt öga på deras dokument ser det någorlunda vederhäftigt ut, så jag skrev på. Det kändes som ett bra ändamål att stötta.

Med underskriften följde också krav på en donation. Men Per Wildenstams gåva på 60 kronor räckte inte, och kvinnorna tecknade att han skulle gå till en bankomat och ta ut mer pengar.

– Då insåg jag att det var något som inte stämde. Senare såg jag att de gav sig på fler äldre människor på parkeringen, personer som man kan anta är godhjärtade och kanske har svårt att se, säger Per Wildenstam.

När han på nytt gick fram till kvinnorna och fotograferade deras insamling lämnade de platsen.

Några dagar senare mötte Per Wildenstam personer som gick runt med samma dokument utanför tävlingsområdet på Falsterbo Horse Show. När han konfronterade dem och kontaktade polis på plats avvek de på nytt.

– Det här är för jävligt. Bedragare som utger sig för att vara hörselskadade och samla in pengar till ett sådant ändamål. Det är ljug hela vägen. Och att de ger sig på äldre gör det ännu värre, säger han.

Under helgen fick polisen också in en liknande anmälan från Bankgatan i centrala Svedala. En kvinna i 60-årsåldern har uppgett att hon blivit ofredad av en kvinna som samlade in underskrifter för en förening som företrädde hörselskadade. Enligt anmälan försökte kvinnan hjälpa en äldre man som hon upplevde "blev tvingad" att skriva under när insamlaren blev aggressiv och jagade henne från platsen. Kommunpolis Janne Nilsson berättar att man tidigare fått in liknande anmälningar i Svedala.

Alexandra Havasi var med om en i det närmaste identisk händelse utanför Ica på hemorten Kävlinge i mitten av maj. Även då var det två kvinnor som gick runt på parkeringen med ett insamlingsformulär. Eftersom hon tidigare stött på bluffen stannade hon kvar och larmade även polis.

Hon är själv hörselskadad sedan barndomen och menar att det som tar extra hårt är att bluffarna lurar till sig pengar genom att utge sig för att vara döva.

– Det här har florerat i flera år, men folk känner inte till det och blir lurade, säger hon.

– Det finns organisationer som behöver pengar, och man vill tro gott om folk. Man vill hjälpa.

Hon har stött på "International association av personer med funktionshinder" tidigare, men också varianter där personer utgett sig för att komma från etablerade organisationer som Hörselskadades Riksförbund.

Därför gick Alexandra Havasi ut med en varning i sociala medier, där andra kommenterade att samma personer lurat till sig pengar på orter i närområdet.

– Hörseln syns inte. Det är ett dolt handikapp, det är inte som om du sitter i rullstol eller har blindkäpp. Och därför är våra organisationer inte lika välkända bland allmänheten. Det kan göra att det blir lättare att lura folk i deras namn, tror hon.

Sydsvenskan har också varit i kontakt med polisen i Lomma och Staffanstorp, som säger att man inte fått in några anmälningar på sistone.

– Men vi hade väldigt mycket i Dalby–Veberöd för några år sedan. Det var flera stycken som vi kollade då. Men inget som kommit till vår kännedom i närtid, säger Håkan Persson, kommunpolis i Lomma.

Enligt Mikael Larsson, distriktsordförande i Skåne för Hörselskadades Riksförbund, har det hänt att bedragare använt organisationens namn i olika försök att lura till sig pengar.

– Skamligt att man utnyttjar vårt namn i det syftet. Vi vill ju komma ut i vardagen och samhället och informera allmänheten om hörselskador. Vi gör det för att möta människor på rätt sätt. Det här är ju bara bedragare, säger han.

Just "International association av personer med funktionshinder" har tidigare figurerat i flera bluffinsamlingar i Västsverige, där polisen gått ut i media och uppmanat allmänheten att undvika de falska insamlarna

Ewa-Gun Westford, presstalesperson för polisen i södra Skåne, är väl bekant med bluffen. Enligt henne reser ligorna bakom in i Sverige under begränsade perioder och rör sig mellan olika orter och kommuner.

– Det är högsäsong just nu när det gäller bluffbedrägerier. Och jag tycker att just de här brotten är väldigt grova. De här personerna kommer till Sverige i syfte att begå brott för ekonomisk vinning. Man siktar in sig på äldre, och det är mycket förslaget, säger hon.