Hedvig Lindahl klar för Wolfsburg

Sveriges succémålvakt från fotbolls-VM, Hedvig Lindahl, är klar för den tyska storklubben Wolfsburg. ”If you can't beat them, you join them”, skriver den blivande Bundesligaspelaren på Instagram.

Förra veckan berättade Hedvig Lindahl att hon gjort klart med en ny klubb men avslöjade inte vilken eller var. Lindahl var klubblös under sitt succéartade VM efter att hennes kontrakt med Super League-klubben Chelsea gått ut efter den gångna säsongen.