Lastbil körde av vägen – nu rullar tågen mellan Malmö och Köpenhamn igen

All tågtrafik ställdes under onsdagsmorgonen in på sträckan mellan Malmö och Köpenhamn. Orsaken var en lastbilsolycka.

En lastbil körde av vägen och hamnade för nära tågspåret. Olyckan inträffade på onsdagsmorgonen.