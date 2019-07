Henok Achido skriver svart historia i Sverige

Fakta

...sin disslåt "Antitalang" från 2016, som gick hårt åt rapparen Adam Tensta och Babak Azarmi (som drev kollektivet Respect my hustle. RMH var under en tid dominerade hiphop-Sverige men upplöstes efter en infekterad intern konflikt). På disslåten sade Achido att Tensta och Azarmi blåst folk på pengar och kallade Adam Tensta för en Onkel Tom.

"Jag ville förstöra alla såna här låtsasmänniskor. Kolla på RMH idag, det är ett tragiskt minne. Jag var med från början så jag vet vad det gått från. Men det där gjorde jag bara som en sidogrej. Jag har inget mot någon nu längre. Det var flera år sen, men folk ska ändå veta: håll inte på och tro att du ska utnyttja andra människors kamp, deras struggle eller deras karriär genom att göra såna saker. Kolla hur det ser ut nu. Alla portar är öppna för allihopa, may the best man win, or woman. Jag är en sån person som kan ta på mig det också, säga de sakerna, det spelar ingen roll om jag riskerar det ena eller det andra."