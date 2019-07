Ett av vår moderna historias mest klassiska citat poppar upp i huvudet på mig medan regnet strilar ner över Nordirland. Sammanhanget kan tyckas lite tokigt – men ändå inte. Förklaringen får ni på slutet.

Ballymena Showgrounds i det nordirländska regnet på onsdagen. Bild: PETTER ARVIDSON

”That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind.”