Koepkas fördel: Caddien Elliots kunskap

Hemligheten bakom Brooks Koepkas majorform: träning. Till British Open finns ytterligare en detalj som kan innebära ny framgång. – Min caddie har spelat på den här banan, jag kan inte säga hur många gånger, men det är en stor fördel, säger den amerikanska världsettan.

Brooks Koepka har haft förmågan att pricka formtoppen precis i tid till säsongens allra största tävlingar. Under 2019 har den stigande kurvan gett resultatraden: delad tvåa i US Masters, seger i PGA-mästerskapet och tvåa i US Open.