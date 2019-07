Stark öppning för nya ”Lejonkungen”

Disneys nyversion av ”Lejonkungen” fick många svenskar att bege sig till biograferna under premiärdagen.

86 186 personer såg filmen under onsdagen. Det är årets överlägset största öppningsdag på bio i Sverige, enligt Disney själva.

”Det gör den till den tredje största öppningen av en film släppt av Disney i Sverige strax efter Star Wars: The Force Awakens och Star Wars: The Last Jedi”, skriver Disney i ett pressmeddelande.

Noterbart är att ”Lejonkungen”, som är en datoranimerad variant av den tecknade versionen från 1994, lockade fler svenskar till biograferna under premiärdagen än vårens storfilm ”Avengers: Endgame”, även den distribuerad av Disney.