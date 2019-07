Jag är också en pensionerad lärare, som jobbat i skolan sen 1963. Jag håller fullkomligt med läraren/rektorn som hade mycket konkreta orsaker till att skolan ser ut som den gör i dag. Jag håller med i allt! Det verkar som om det är vi gamla som förstår, men inte politikerna.

Lärarutbildningen måste också bli mer verklighetsanpassad igen! Jag har följt en god vän under hennes utbildning från fritidspedagog, via grundskollärare till speciallärare (klar våren -18), så jag har sett hur den är i dag. Dessutom är det skrämmande att kraven för att komma in har sjunkit så oerhört! Det fanns absolut sådant som inte var bra vid antagningarna förr, men från att till exempel 1965 (när jag sökte första gången) var det 1 214 sökande till 23 platser, till att man i dag har svårt att fylla platserna.

Allt utöver planering och efterarbete för lektioner, som lärarna är ålagda i dag, gör ju varken läraryrket eller undervisningen i klassrummet särskilt lockande. Vill man vara lärare är det undervisningen man brinner för! Varje elev är unik och inte en enda klass är den andra lik. Anpassningar har alltid behövts! Det har alltid varit en utmaning att hitta rätt ”undervisningsknep”. Det har varit otroligt roligt!

Gun Lindström