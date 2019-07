Bullerproblematik riskerar att öka med fler tåg

Fakta

Från och med december 2020 ska det enligt plan gå 38 avgångar med Pågatåg per dygn på Lommabanan, vilket blir ett tåg i vardera riktning per timme mellan klockan 06 och 24. Utöver persontrafiken ska 20-25 godståg passera per dygn, till skillnad mot dagens omkring 15. Två stationer kommer att öppna längs banan, en i Lomma och en i Furulund. Det finns planer på att öppna ytterligare stationer längs banan i framtiden. I december 2021 planeras även Söderåsbanan att öppna för persontrafik. I och med förändringarna har sex kommuner längs de båda banorna krävt en bullerutredning: Kävlinge, Lomma, Bjuv, Svalöv Åstorp och Burlöv.

Källor: Lomma kommun, Trafikverket