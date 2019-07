Stensons nya fokus: ”Göra en bra tävling”

På frågan – var det här tillräckligt – kommer svaret snabbt, samt är kort och rakt. – Nej. Henrik Stenson tror inte längre på en ny seger i British Open.

Nära birdie på första hålet, nära eagle på andra och sedan satte Henrik Stenson en lång putt för rundans andra birdie på trean.

Tredje rundan blev till slut hans bästa under majorveckan i Portrush – tre under par – och den svenske golfstjärnan är totalt sex under inför sista dagen av British Open.

Men det var ändå inte tillräckligt bra, anser han.

– Jag läste statistik som de skickar ut: 88 procent av vinnarna, tror jag att det var, de sista 50 åren har legat topp tio efter två dagar, säger han.

43-åringen har därmed gett upp hoppet om att upprepa bedriften från 2016, då han vann på Royal Troon.

– Jag slog in den bra på sista hålet och fick i en birdie där, och det är alltid roligare att avsluta dagen så. Men jag har hela veckan känt att vi inte är på topp, säger han.

– Vi gör ett bra jobb med det vi har med oss. Det känns som att det är en bra professionell insats under de här tre dagarna. Vi håller ihop spelet och avancerar väl lite grand – även om vi inte riktigt kan producera det bästa.

I stället handlar fortsättningen om att försöka klättra så högt upp i resultatlistan som möjligt.

– Jag har känt att vi inte har spelet för att kunna utmana hela vägen mot de som spelar bäst, men vi har spelet för att göra en bra tävling och det är det som vi får rikta in oss på, säger han.

Och Henrik Stensons förhoppning är även att få igång det långa spelet till fortsättningen av säsongen.

– Det känns inte som att vi är där vi behöver vara, säger han. Vissa slag är riktigt bra men sedan, när det känns som att man inte riktigt är i fas, kommer det slag som man i tennis kallar för unforced error.

I täten är Shane Lowry i ledningen efter 14 hål. Efter fem birdies ligger irländaren på 13 under par. I samma boll går engelsmannen JB Holmes på -9. Britten Tommy Fleetwood har andraplatsen efter 15 hål, 12 under par.