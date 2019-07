En vecka efter flygolyckan på ön Storsandskär i Umeå där nio människor omkom hölls en minnesceremoni för att hedra offren. – Jag kommer för alltid att ha er vid min sida, sade fallskärmsklubbens ordförande Navid Haghjo.

Strålande sol från en klarblå himmel. En flagga på halv stång.

Cirka tusen personer slöt upp i Döbelns park i centrala Umeå för att minnas de som mist livet i olyckan.

När Malin Karlsson, syster till en av de omkomna, klev upp på scenen och sjöng om ett stilla regn var det många i parken som brast ut i gråt. För Umeå fallskärmsklubbs ordförande Navid Haghjo sprack rösten när han klev upp på scenen för att hålla tal.

– Jag kommer för alltid att ha er vid min sida. Både på marken och i en formation i luften.

Umeåbon Jenny Eriksson stod bakom arrangemanget.

– Jag var en av många umebor som nåddes av den fruktansvärda nyheten förra söndagen. Trots att jag inte kände någon på planet tog olyckan väldigt hårt på mig.

Redan samma kväll kände hon att hon ville göra någonting för att visa sitt deltagande i den sorg som de anhöriga går igenom. Hon tog kontakt med sångaren Carolina Miskovsky, som sade ja direkt.

– I början av veckan var jag orolig att ingen skulle komma. Nu är jag orolig för att alla inte ska få plats, sade Jenny Eriksson inför ceremonin.

Västerbottens landshövding Magdalena Andersson tog i sitt tal upp vikten av att finnas där för varandra.

– Hur hittar man tröst? Tänkt den som hade svaret på det. Men kanske kan den värme och kärlek som så många här i Umeå och i övriga Sverige visat i den svåra tiden vara en liten del i det. En gnutta värme i den iskyla som sorgen ger, sade hon.

Flera personer spelade och sjöng till minne av de nio omkomna. Ceremonin avslutades med att Carolina Miskovsky framförde Lalehs ”Colors”, tillsammans med musikern Daniel Pettersson.

– Just because it's black in the dark, doesn't mean there's no color, sjöng hon.