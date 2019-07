Han spelar Marvels nya superhjälte

Kanadensaren Simu Liu spelar titelrollen i Marvels kommande superhjältefilm ”Shang-Chi and the legend of the ten rings”, skriver Polygon

Shang-Chi är en kampsportsmästare som dök upp första gången 1973. Genom åren i Marvelseriernas värld har han samlat ihop till ett fint cv. Shang-Chi har bland annat undervisat Spindelmannen i kung fu och kommit underfund med hur man duplicerar sig själv. Han medverkar dessutom i en av de senare uppsättningarna av superhjältekollektivet Avengers.

”Shang Chi and the legend of the rings” regisseras av Destin Cretton (”The glass castle”). Vid sidan av Simu Liu kommer artisten Awkwafina att medverka, medan den i Kina välrenommerade skådespelaren Tony Leung gör rollen som skurken The mandarin.

Premiären är planerad till februari 2021.