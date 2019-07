Kajsa Nordmark: VM-hajpen lever vidare i damallsvenskan

Frågan alla ville ha svar på efter VM var: Kommer hajpen kring damfotbollen hålla i sig även i damallsvenskan? Svaret: So far, so good!

I helgen drog damallsvenskan igång igen efter ett två månader långt VM-uppehåll. Under VM var intresset för damfotbollen större än någonsin och många har frågat sig hur – och om – hajpen kommer hålla i sig även i ligaspelet.