Funkpionjären Art Neville är död

Den amerikanske keyboardisten, låtskrivaren och sångaren Art Neville är död. Han var med och startade det stilbildande funkbandet The Meters.

Enligt Nevilles manager Kent Sorrell dog artisten i sitt hem i New Orleans i USA.

”Han dog fridfullt med sin älskade fru Lorraine vid sin sida. Han turnerade runt världen flera gånger, men kom alltid tillbaka hem till Valence Street”, säger Kent Sorrell, enligt Variety

Art Neville föddes i New Orleans 1937 och började tidigt spela musik med sina bröder. År 1954 sjöng han på låten ”Mardi Gras Mambo” med The Hawketts. Låten spelas fortfarande frekvent under festivalen Mardi Gras i New Orleans.

Tidigt under 1960-talet var han med och startade bandet The Neville sounds som senare bytte namn till The Meters. Funkbandet släppte en rad album under 1960- och 70-talet och gjorde stort avtryck på andra musiker. Bland bandets mest kända låtar finns ”Cissy strut” och ”Fire on the Bayou”.

The Meters splittrades 1977 och Art Neville startade då The Neville Brothers tillsammans med sina bröder, tillsammans släppte de flera album under 1980- och 90-talet.

Art Neville fick en Grammis 1996 och fortsatte uppträda med både sina bröder och medlemmarna i The Meters tills han drog sig tillbaka år 2017.

Art Neville blev 81 år gammal.