Målfarliga Hammarby vann igen

Hammarby vräker in mål i allsvenskan. I 5–2-segern hemma mot Elfsborg klickade offensiven på nytt och Stockholmslaget har nu gjort 14 mål på de tre senaste matcherna. – Jag släpper in två mål varje dag om vi gör fem mål, det är ingen fara, säger Muamer Tankovic till C More.