Häromdagen gick några kompisar och jag ner till Stadsparken i Lund för att ta det lugnt och njuta av parken. När vi gick runt så kom vi plötsligt fram till en bur och jag frågade dem ”Vad är det där?” varav en av dem svarade ”Det är fåglar”. Jag blev ju såklart nyfiken och gick fram och kollade och blev paff av vad jag såg: ett tjugotal, om inte fler, fåglar som flög omkring i en bur mindre än mitt vardagsrum.

Jag har aldrig haft ett husdjur, eller ”icke-mänskligt djur”, i min omvårdnad under mitt 25-åriga liv. Min far har alltid varit stark i den frågan ”Om ni skaffar ett djur får ni ta hand om hen; rasta, mata, fixa passare, ha största möjliga utrymme” och så vidare. Jag har präglats av den idén hela livet, icke-mänskliga djur ska inte vara i bur. Därför har djurparken och cirkusar aldrig riktigt varit min grej, att se hur alla besökare pekar, klappar och gapar åt dessa fina individer, instängda i sina för små inhägnader/burar för att folk ska kunna komma hem efter dagen och säga ”såg du apan mamma, vad häftig”. För just ”för små” är precis vad de är. De flesta har säkert hört om den ”gyllene regeln”: gör mot andra som du själv vill bli behandlad. Ingen hade velat, mot sin vilja, bli inspärrad i en bur, dag in och dag ut, för folk att kolla, peka, stirra och gapa åt en. Men av någon anledning är det precis vad vi gör mot dessa oskyldiga individer.

Ingen fågel vill vara inspärrad i en bur hela livet ut. För det är just vad de är, inspärrade hela livet ut. Vad tror folk händer när våra få varma månader om året försvinner? Att fåglarna skickas tillbaka till sina tropiska länder för att leva ut sitt naturliga liv med sina andra fågelkamrater och familj? Nej, förmodligen inte. Om de inte avlivas så kommer de förmodligen att hållas inomhus, i ännu mindre anläggningar tills dagen är inne att få släppas ut igen. Ett kosläpp fast för fåglar. Låter inte så naturligt för mig. Kommunen säger följande: ”fågelvoljärerna är ett mycket uppskattat inslag i Stadsparken, framför allt av barnfamiljer.”.

Då har jag en fråga till kommunen. Om barnfamiljer tycker det är så himla uppskattat att kolla på djur i bur, varför tar då inte Lunds kommun in fler djur att kolla på? Tigrar? Primater? Ett gäng dingos? Tanken är densamma. Om du som läser tycker det hade varit konstigt med en tiger i Statsparken, då borde du också tycka det är konstigt med undulater, bara för att den ena är liten och den andra är stor så borde inte principen sluta gälla: djur i bur får inte förekomma för vår njutnings skull bara för att vi tycker att de är roliga att kolla på.

Det är något skevt i vårt samhälle där vi måste låsa in djur i bur för att uppskatta dem. Därför önskar jag att Lunds kommun tar sitt förnuft till fånga och stänger ner detta ”Evighetens Alcatraz” och istället satsar pengar på något som faktiskt gynnar barnfamiljer, till exempel naturfilmer. För till och med jag hade uppskattat att kolla på en film om tropiska fåglar i sin naturliga miljö, istället för inlåsta i en liten bur.

Lior Stefansson

Svar:

Det stämmer att vår erfarenhet är att voljärerna är uppskattade och att de tillsammans med lekplatsen och andra delar av Stadsparken utgör ett populärt besöksmål för bland annat barnfamiljer och barngrupper från Lund med omnejd. Fåglarna får daglig tillsyn, de har möjlighet att växla mellan inomhus- och utomhusvistelse och de kontrolleras regelbundet av veterinär. Storleken på voljärerna och skötseln av fåglarna följer Jordbruksverkets regler för djur i djurpark. Den här frågan återkommer med jämna mellanrum och tekniska nämnden beslutade senast för två år sedan att fågelvoljärerna ska vara kvar, då med anledning av ett medborgarförslag.

Lars Brobeck