Regeringen planerar för ett svenskt Förintelsemuseum. Lokala politiker vill gärna ha det i Malmö. Salomon Schulman, författare och barn till en överlevande, svarar på initiativet.

Nu ska det satsas på ett Förintelsemuseum, säger statsminister Stefan Löfven. Jag, otacksamma jude, tycker att det är så dags. Redan när freden firades borde tanken ha slagit oss. Sent ska hycklaren vakna.

Det neutrala Sverige förlängde kriget genom att forsla strategiska råvaror och produkter till Tredje riket tills sista jude mördats.

Att nu, trekvarts sekel efter kriget, sprida information som redan var känd när malm- och kullagerskeppen seglade in i de tyska hamnarna känns som en eftertankens kranka blekhet.

För att nu inte tala om transittrafiken av nazisoldater eller den underdåniga uppvaktningen av svensk hög militär vid Hitlers femtioårsdag. Svensk akademisk elit hyllade också den tyska krigsmaskinens framgångar.

Mot den bakgrunden vill man nu informera om hur judarna förintades och förmedla budskapet att sådant inte får upprepas.

Ett museum ska byggas: i Malmö, föreslår lokala kommunalpolitiker. Visst, mer än gärna! De judiska flyktingarna kom ju genom ”fönstret mot kontinenten”, avlusades och sattes direkt i arbete. De hade varit slavar hos tysken och visste att slita för ett svenskt välfärdssamhälle.

Det fanns en parallell flyktväg för tyska nazister. Fascisten Per Engdahl och hans anhang gömde dem på bruna Skånegårdar i väntan på båt till Sydamerika.

Jag trodde senare i min radikalism att Malmö var en framsynt stad att växa upp i. Men det var mina kamrater i vänstern som skulle röja vägen för den nya antisemitismen under en Israelfientlig täckmantel. Sedan kom den stora invandringen från Mellanöstern, i vars spår det följt en annan extremism som inneburit ett hot mot stadens judar. Att också Ilmar Reepalu använde ett antisemitiskt språkbruk gav Malmö ett känt antijudiskt varumärke ute i världen. En ny generation i SSU följer nu i sin förebilds spår.

Judar lämnar sin stad. I den efterlämnade tomheten torde ett Förintelsemuseum ha en given publik. Dess pedagogiska syfte kan kanske tjäna en god sak.

Vad ska man då fylla detta minneshus med? Guldtackor, eventuellt nazistiskt krigsbyte, och som Riksbanken fick som betalning för råvaruleveranserna till Tredje riket? Den folkkäre Ikea-ikonen Ingvar Kamprad, som var Per Engdahls vän tills långt efter krigsslutet, har säkert något i sitt dödsbo som kan erinra om hans förflutna – androm till lärdom. Man kanske kan nöja sig med att placera ut kullager, järntackor eller varför inte granitblock från Bohuslän ämnade för Hitlers segermonument? Gustav V:s brev till ”Mein lieber Reichskanzler” från 1941 där han gratulerar tyskarna till framgångarna "mot den bolsjevikiska pesten" har en given plats i samlingarna.

Det är dock inte de materiella artefakterna som är det viktiga, utan den idémässiga och kulturella kvarlåtenskapen efter en utrotning utan historiskt motstycke.

Massmorden hade aldrig kunnat genomföras utan de tjänstvilliga kollaboratörerna, inte minst svenskar som gjorde sig en hacka på kontinentens lidande.