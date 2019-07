Stora risker med kryptovalutan libra

Fakta

Ett förslag som vill förbjuda stora tech-bolag från att utfärda digitala valutor eller agera som finansiella institutioner är just nu uppe för diskussion bland den demokratiska majoriteten i representanthusets finansutskott. Blir det verklighet kan det innebära böter upp till 1 miljon dollar per dag till det bolag som bryter mot lagen.

Förslaget, som går under namnet ”Keep Big Tech Out Of Finance Act” avser att omfatta tech-bolag som har minst 25 miljarder dollar i årliga intäkter, och som använder sig av online-plattformar i kärnan av verksamheten.

Skulle lagförslaget bli verklighet kan det sätta käppar i hjulet på Facebooks planerade lansering av kryptovalutan libra under 2020.

Men först behöver det godkännas av republikanska kongressledamöter. Skulle det ändå passera representanthuset återstår hinder från senaten i ett senare skede.

Källa: Reuters