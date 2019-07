Den 15 juli kom beskedet. Malmö Redhawks lever inte upp till SHL:s kapitalkrav. Klubben har beviljats dispens, men måste 2020 visa upp ett eget kapital på sex miljoner kronor. Annars blir det tvångsnedflyttning. Nu bryter Redhawks tystnaden.

– Man blir nästan behandlad som en brottsling, trots att vi inte gjort fel enligt svensk redovisningslag, inte heller enligt aktiebolagslagen, säger Mats Larsson, ordförande i Malmö Redhawks hockeybolag.

Det är en snårig djungel av regler. 2017 införde SHL koncernredovisning för bolagiserade klubbar. För att stoppa uppskrivningar av varumärket, vilket Malmö Redhawks hade gjort vid två tillfällen tidigare för att rädda en skakig ekonomi.

2018 kompletterades regelverket och Svenska ishockeyförbundets licensnämnd underkände Redhawks upplägg. Beskedet kom för en dryg månad sedan. Det innebär att Malmö Redhawks inte klarade kapitalkravet på fem miljoner kronor, som höjs successivt till tio miljoner 2022.

– Vad licensnämnden har gjort tummen ned för är den transaktion vi gjorde 2017, då vi flyttade varumärket utanför koncernen till ett nystartat bolag som ägs av vårt holdingbolag, men licensnämnden kom med en stoppklausul.

Mats Larsson menar att fyra fem andra klubbar också skrev upp sina varumärken under mitten av 2010-talet. Men har hittat andra sätt för att klara den nya regeln.

– Vad de klubbarna gjort, och jag klandrar inte dem, är att man har haft materiella tillgångar eller gjort nyemissioner för att få in friska pengar. Klubbarna som har fått mark, restauranger eller ishallar av sina kommuner behöver bara sätta sig ned och höja värdet för hallen med kanske två miljoner kronor, så har man klarat det egna kapitalet. Trots att de kanske går med förlust och har likviditetsproblem, men det egna kapitalet fixas alltid om man har materiella tillgångar, säger Mats Larsson.

Nyemissioner var inget alternativ för Redhawks. Det hade gjorts tidigare med skralt resultat. Inte heller äger klubben, eller har rättigheterna till, en egen arena som går att skriva upp värdet på.

– När jag kom in in i klubben 2017 behövde vi få in 25 miljoner kronor för att överleva likviditetsmässigt och därför skapade vi en lånebaserad kapitalfond, säger Mats Larsson och fortsätter:

– Min tolkning är att Svenska ishockeyförbundet och SHL har bestämt sig för att Malmö Redhawks inte ska komma undan med sin lösning. Licensnämnden har vägrat prata med oss. De har godkänt, godkänt, godkänt – och inte godkänt, säger Mats Larsson.

Har ni själva inte gjort några fel?

– Nej, ett bevis för detta är att våra revisorer godkänt transaktionen precis som Skatteverket gjort, säger Mats Larsson.

Får ni betala priset för två rekonstruktioner (2009 och 2012), där ni dribblade på konkursens brant?

– Nej, det tror jag inte.

Nu är ni placerade i ett så kallat dispensår, vilket innebär att ni har ögonen på er. Hur ska ni tackla detta?

– Om vi går med vinst är kontrollåret inget problem. Men jag tycker att frågan är större. Varför ska man ha ett trubbigt instrument som eget kapital för att bedöma om en klubb är salongsfähig eller inte? Jag kommer från näringslivet och där inför man förändringar framåt. Här gäller det retroaktivt. Då godkändes det, nu inför man en ny regel som borde kompletteras av en övergångsregel.

Dispens beviljas en gång på fem år. Det innebär att ni bränt en livlina...

– Ja, det har vi och det retar mig. Vi får inte göra ett felsteg på fem år, vilket bekymrar mig.

Till 2020 måste ni visa upp ett eget kapital på sex miljoner kronor, annars blir det tvångsdegradering. Är du nervös?

– Nej, vi har lagt en försiktig budget. Det här klarar vi.

Ni har svängt en förlust på 13,6 miljoner kronor för säsongen 2017-2018 till en vinst på 4,3 miljoner kronor 2018-2019. Vad behöver ni göra kommande säsong?

– Vi har budgeterat att årskortsförsäljningen blir densamma som senast, att vi säljer för sju miljoner kronor. Förra säsongens publiksnitt var 6800 åskådare, vi har budgeterat med 6400 åskådare. Sponsorförsäljningen har vi lagt på 38 miljoner. Samma som förra året. Faller dessa bitar på plats gör vi ett resultat på 2,7 miljoner kronor vid grundseriens slut. Då fattas det i runda slängar tre miljoner. Går vi till slutspel löser det sig av själv, säger Mats Larsson.

Om ni inte går till slutspel?

– Då finns det saker att hitta i balansräkningen, fattas det mer har jag säkerställt ett villkorat aktieägartillskott.

Hur mycket räknar du med i tv-pengar, via det centrala sponsoravtalet med SHL?

– Förra året skulle det vara 40 miljoner kronor och det blev 38. I år skulle det vara 45 och blir 40. Ändå har SHL inte ändrat en millimeter i licenskraven och vänt sig till licensnämnden för att sänka kravet för eget kapital. Jag förstår inte detta, säger Mats Larsson.