När jag klev in på MFF:s hotel i Ljubljana möttes jag först av ”Waterloo” med Abba i högtalarna och funderade på om det möjligen är ett omen inför en match som känns oviss eftersom vi vet ganska lite.

VIP-tavlan på hotellet - platsar MFF här eller blir Slovenien lagets Waterloo? Bild: Max Wiman

Det första blicken fastnade på var en tavla vid hissen: ”VIP visitors in the hotel”. De var en hel del: Chelsea som lag, Kevin Costner, Lou Reed, Gianluigi Buffon, Naomi Campbell och så frös blicken fast vid Tim Bergling, Avicii, och det kändes långt in i själen.