MFF:s egen AC om värmen: ”Gäller att inte ifrågasätta sig själv”

Betydelsen av att ha en ”AC” i laget i det här läget kan inte överdrivas. Prognosen för Domzale är att det blir 35 grader under dagen och att den ligger kvar på runt 28 när det är avspark 20.45.

– Vi fick massor av vatten på både flyget och bussen. Vi förlorade mycket vätska under träningen och kommer att göra det under löpet av matchen, konstaterar MFF:s mittfältare Anders Christiansen.

Sydsvenskan kan också berätta att mittfältarens handledsskydd beror på ett hemlighållet benbrott i handen. En skada som uppkom för cirka en månad sedan. Operation genomfördes och skadan har inte påverkat match eller träning.

Anders Christiansen gjorde ett drömmål mot Sirius men lagets insats var skral framför allt bakåt. Nu trycker han på att noggrannhet är det viktigaste i Europa-spelet. Bild: PETTER ARVIDSON Han ser inte särskilt bekymrad ut.