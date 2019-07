Mycket tam insats av Malmö FF – men två viktiga bortamål

Malmö FF kom ifrån bortamötet med Domzale i Europa League-kvalet med den tropiskt heta andan i halsen och ska vara väldigt nöjt med att det stod 2–2 på resultatavlan vid full tid.

Hemmalaget kunde vunnit med ett par-tre måls marginal, men målvakten Johan Dahlin räddade MFF från ett nederlag.

Visserligen började det lovande för MFF som skakade fram en hörna direkt från vänster. Och Anders Christiansen skickade in den så en framstormande Jo Inge Berget kunde möta den, men skottet gick högt över.

Men bara sekunder senare for Domzale iväg i en virvlande kontring där Sydsvenskanbekante – ni vet han som bodde hemma hos Brorssons – Shamar Nicholson faktiskt borde gjort mål.

Och det slog an tonen för hela första halvleken. Domzale anföll med mycket folk och stort självförtroende, medan MFF inte fick igång vare sig passsnings- eller försvarsspel. Det blev framför allt stora hål på Lasse Nielsens sida.

Johan Dahlin räddade ett solklart friläge till hörna och ett annat på mållinjen från Nicholson, men då var dock denne offside.

Domzales dominans avtog inte ens efter de där inledande 20 minuterna, Shamar Nicholson hade ett vänsterläge med ett jättetungt skott strax över och ledningsmålet kom helt logiskt efter 37 minuter sedan Sören Rieks räddat ytterligare ett friläge.

Men på hörnan kunde Shamar Nicholson enkelt komma högst och nicka in 1–0.

Där och då fanns inget som talade för en snabb MFF-replik. Men den kom bara sex minuter senare – och även den på hörna. Rasmus Bengtsson nådde högst och nickade in bollen via en försvarare och MFF såg ut att få lite nytt mod under de sista minuterna av halvleken.

Men det fick man i halsen direkt. På nytt sviktade högersidan, både Berget och Nielsen sålde sig oerhört lätt, när Domzale i en väldigt snygg kontring förvisso, på ett löjligt enkelt sätt kunde spela sig igenom med tre passningar till ett friläge som Adam Gnezda Cerin mycket enkelt förvaltade.

Bara minuten senare var samme man med ett tungt skott strax över ribban nära att göra 3–1 sedan Berget på nytt inte hängt med.

I stället kom 2–2 i 51:a minuten lika ologiskt. Oscar Lewicki vann boll högt ute till höger och spelade in på Marcus Antonsson som slog till på ett tillslag.

Med drygt 20 minuter kvar fick Sören Rieks en smäll och gick ut och något överraskande fick Jonas Knudsen gå in som vingback.

Domzale var laget som orkade och kunde gå för seger. Johan Dahlin svarade för en mirakulös räddning på en språngnick med knappa kvarten kvar. Han sträckte ut i hela sin längd och räddade nära stolpen.

Med drygt tio minuter kvar krampade Lasse Nielsen och Franz Brorsson fick gå in i MFF:s sista byte.

I slutsekunderna räddade Johan Dahlin ytterligare ett friläge och MFF klarade 2–2.