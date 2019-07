”Orange is the new black” startar fond

Skaparna av tv-serien ”Orange is the new black” har startat en fond med ändamålet att bidra till förändringar inom det amerikanska rättssystemet. Fonden kommer även att spela en roll i den sjunde och sista säsongen av serien, som precis haft premiär på Netflix, skriver Independent

The Poussey Washington Fund har fått sitt namn efter en av rollfigurerna i ”Orange is the new black” och som går ett bittert öde till mötes i serien. Fonden kommer att ge stöd till åtta ideella organisationer i USA, bland annat organisationer som jobbar för att stötta kvinnor som suttit i fängelse och för att få ned antalet fångar i amerikanska fängelser.

Seriens skapare Jenji Kohan säger att fonden är ett sätt att få rollfigurerna att leva vidare.