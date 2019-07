Minnesord om Gustaf Östergren

Den framgångsrike österlenaren, ingenjören och företagsledaren Gustaf Östergren (1937-2019), Malmö, har avlidit efter en tids sjukdom. Han efterlämnar två barn, Magnus och Maria, båda bosatta i Belgien.

Uppvuxen nära hamnen i Skillinge drömde han om en karriär till havs, men kom istället att ägna sina krafter åt att utomlands verka för framväxande svenska industri.

När Volvo i mitten på 1960-talet beslöt anlägga tillverkningen av fordon i Gent, Belgien, blev det Gustaf Östergrens uppgift att leda den. Volvo Europe blev företagets största utlandsetablering och Gustaf Östergren hade ansvaret både för den tekniska uppbyggnaden och förhandlingarna med Belgiens federala och regionala myndigheter liksom de fackliga organisationerna.

Detta gav honom en central position i Gent och Flandern, där han tillbringade en stor del av sitt liv utomlands. Även när han under en tioårsperiod ledde Electrolux expanderande verksamhet i Tyskland och Europa behöll han Gent som en fast punkt. Där utnämndes han till Sveriges honorärkonsul.

Därutöver hade Gustaf Östergren en rad andra internationella uppdrag, för företag, bland annat i Saudiarabien, Kamerun och Kanada. Genomgående handlade det om att utveckla strategier och tillämpa teknologiska innovationer i tillverkningsindustri.

Under alla åren utomlands behöll Gustaf Östergren kontakten med sina rötter på Österlen. Som änkling kom han och under sina sista år att bli nära vän med sin gamla skolkamrat Greta Rafstedt. De kämpade tillsammans under Gustafs svåra sjukdom.

Rolf Gustavsson

Norrekås, kusin till Greta